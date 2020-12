Prefeitura de Manaus entrega velódromo para incentivar ciclismo

Manaus/AM - Depois de mais de cem anos da construção do primeiro velódromo na capital amazonense, o esporte e uma das atividades de lazer mais praticadas e amadas pelos manauaras, o ciclismo, volta a ter um parque esportivo para treinos de competição ou simples prazer. Construído no conjunto Aruanã, bairro Compensa, zona Oeste, e inaugurado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, nesta quinta-feira, 24/12, o velódromo municipal, que recebeu o nome de Professora Alzira Campos, agrega também espaços para a prática do tênis de quadra e skate, com toda a infraestrutura e projeto de paisagismo para integrar os esportistas e a comunidade local.

Incentivo ao ciclismo

Além do velódromo, a Prefeitura de Manaus construiu 38 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas em vias públicas, parques e praças e está finalizando mais 47,5 quilômetros. As ciclovias e ciclofaixas de recreação ocupam os mobiliários urbanos em vários pontos da cidade para beneficiar os ciclistas. Na avenida governador José Lindoso (ou avenida das Torres) são 15,8 quilômetros de ciclofaixas. As avenidas Senador Álvaro Maia, zona Centro-Sul, e Brasil, até a Ponta Negra, zona Oeste, têm mais 24,7 quilômetros. Já a avenida Itaúba, na zona Leste, ganha três quilômetros de ciclofaixa exclusiva para recreação em um novo projeto de faixa liberada, como a do complexo turístico Ponta Negra.



Ciclista de longa data, o prefeito Arthur Neto vê na entrega do velódromo um ato de estímulo ao esporte e à atividade como um todo. “É uma praça de esporte belíssima. Cuida do tênis e do ciclismo e tem a gerência das duas atividades, além de vestiários para os esportistas. E posso dizer que os ciclistas têm uma casa aqui no velódromo”, destacou o prefeito, revelando que, após a cirurgia feita no joelho, poderá voltar a praticar o ciclismo.

Tradição do ciclismo

O velódromo nasce com a expectativa de resgatar uma tradição do ciclismo como esporte de competição em Manaus, que se registra de mais de um século atrás, quando a cidade conquistou seu primeiro velódromo, mas que parou de funcionar em 1950. O ciclismo voltou, com força total, nos últimos 20 anos, tanto como prática esportiva ou de lazer, como por ser um meio alternativo e sustentável de transporte humano. A cidade registra mais de 20 grupos de ciclistas que atuam em várias frentes e que hoje passam a contar com um espaço dedicado a eles.

Na área central do espaço, foi construída uma quadra de tênis, que conta também com bicicletário e prédios administrativos, para as sedes das federações estaduais de ciclismo e tênis, que vão desenvolver atividades voltadas ao esporte de iniciação, em busca de revelar atletas para as modalidades. No local, os esportistas vão dispor de vestiários masculino e feminino e os torcedores de duas arquibancadas, sendo uma para cada modalidade, além de banheiros. A obra conta ainda com paisagismo, urbanização das ruas no entorno e ciclofaixa com acesso à avenida Brasil.

A área da pista é de 1.859 metros quadrados e tem inclinação de 1% na pista de aceleração e de 18% a 40% na de corrida, sendo 18% nas retas e 40% nas curvas. O espaço também contará com acessibilidade às Pessoas com Deficiência (PcD) com a construção de rampas de acesso em toda a estrutura. Além disso, o projeto de paisagismo no local contemplou a fachada, com plantio de hibiscos, ixora arbustiva, pata-de-vaca, além de grama esmeralda.