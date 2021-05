Prefeitura de Manaus decreta retorno gradual de atividades

Manaus/AM - As atividades administrativas presenciais da Prefeitura de Manaus retornam gradualmente a partir desta segunda-feira, 3/5, com 50% do efetivo e sob regime de escala. Os servidores pertencentes aos grupos de risco e que ainda não foram imunizados permanecem em modo de teletrabalho.

As novas condições de funcionamento das secretarias e órgãos municipais foram publicadas na edição n° 5.087 do Diário Oficial do Município (DOM), na tarde deste sábado, 1°/5. Ao todo, a prefeitura possui cerca de 40 mil servidores ativos, da administração direta e indireta, informa a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), gestora de recursos humanos do município.

A retomada das atividades presenciais ocorrerá gradualmente e obedecendo à escala de revezamento entre os servidores, inicialmente observando os seguintes percentuais de efetivo: 50% em maio; 70% em junho; 90% em julho. Também fica determinado o horário de funcionamento de 8h as 14h nos órgãos municipais.

A realização de atendimento ao público de forma presencial está submetida a procedimentos de agendamento, a ser definido por cada órgão, e sob condições de manter o distanciamento social de no mínimo 1 metro e disponibilizar álcool em gel 70%, além do uso obrigatório de máscara de proteção nas repartições.