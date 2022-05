Prefeitura de Manaus convoca professores aprovados em Processo Seletivo

O período de convocação inicia nesta quarta-feira (4) e vai até o próximo dia 19. Os aprovados devem aguardar o contato da Comissão de Investidura (Cominv) da Semed, por meio do e-mail [email protected] , onde serão passadas todas as orientações para contratação. Caso o candidato não receba o e-mail ou tiver alguma dúvida, ele poderá entrar em contato pelo número 98842-7891.

A nova chamada vai de acordo com as necessidades das escolas de cada Divisão Distrital Zonal (DDZ) da Semed.

Manaus/AM - A Prefeitura publicou no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (3) a convocação de 42 professores de 1º ao 5º ano do ensino fundamental aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS), para atuarem nas escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

