Prefeitura de Manaus alerta sobre prazo para tomar vacina após testar positivo para covid

Outra observação é com relação ao público que apresenta sintomas gripais ou está com suspeita de covid.

Manaus/AM - Devido ao alto número de pessoas infectadas com covid-19 em meio ao processo de imunização em Manaus, a prefeitura emitiu nota com orientações sobre o período recomendado para tomar a vacina.

