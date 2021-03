Prefeitura culpa corretor por nomes suspeitos no Auxílio Manauara

Manaus/AM - Após pressão sofrida por causa de uma série de nomes suspeitos que consta na lista de aprovados do Auxílio Manauara, a Prefeitura resolveu se pronunciar e colocou a culpa dos erros no sistema de corretor ortográfico.

Em nota, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), afirma que “ o processo de inscrição do benefício é autodeclaratório, ou seja, de autoria da pessoa que solicitou o auxílio”. O órgão explica que no momento do cadastro a pessoa pode ter digitado o nome errado ou o corretor pode ter modificado o nome por reconhecê-lo como erro de grafia.

A Semasc diz ainda, que a verificação do cadastro é feita com base no número do CPF, e por isso, mesmo que haja erro de digitação no nome, o cadastro do beneficiário será aprovado se o CPF estiver regular junto à Receita Federal.

A pasta alega também que os sobrenomes aparecem escritos corretamente, o que teria ajudado na identificação dos beneficiários, mas o Portal do Holanda também encontrou alguns sobrenomes duvidosos como: De Los Angeles, Lima 22, Email, De Lares e Chota.