Prefeitura anuncia uso de drones para monitorar ônibus em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus em parceria com o Sinetram anunciou que está ampliando o sistema de monitoramento dos ônibus do transporte coletivo da capital. Uma das inovações anunciadas é o uso de drones para monitorar o trajeto dos veículos.

De acordo com a prefeitura, os drones podem ser utilizados especialmente em casos de grandes eventos e situações de desvio de rota. Com as imagens aéreas é possível ter uma amplitude do trânsito e se preciso, até solicitar um desvio que não comprometa a rota do motorista, a central que acompanha o monitoramento, informa aos fiscais e eles autorizam o condutor a realizar a alteração no itinerário, porém sem prejuízos aos passageiros.

Além dos drones, o Sinetram mobilizou fiscais de linhas que foram posicionados nos principais terminais e pontos finais das estações de bairros, munidos de tablets com um programa especialmente desenvolvido para acompanhar toda a movimentação dos ônibus em tempo real. Além da posição, imagens dos veículos e a circulação nos terminais também são geradas pelo software.

Os fiscais são responsáveis por monitorar os horários de chegada e saída dos ônibus, bem como a quantidade de passageiros que embarcam em cada linha e aqueles que esperam nos terminais.

"Dados como esses nos permitem responder dinamicamente às demandas dos passageiros. Se observarmos, por exemplo, um acúmulo de passageiros em um determinado terminal, podemos aumentar o efetivo para aquele horário. Ou, em caso de uma pane em um veículo, podemos prontamente enviar um substituto. Acredito que esta iniciativa trará uma melhora significativa na qualidade do serviço que prestamos aos usuários do transporte urbano", informou Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU.

Essa inovação permite que, em tempo real, se tenha a situação exata de cada terminal e veículo, um avanço significativo para a gestão do transporte público em Manaus. Essa tecnologia possibilitará uma tomada de decisões rápida e precisa, favorecendo a eficiência operacional e a satisfação dos usuários.

"Estamos empregando os mais avançados recursos disponíveis para aprimorar nossos serviços, garantindo que nossos cidadãos que utilizam os nossos serviços de transportes, tenham uma experiência de viagem de qualidade superior. Esta é mais uma implementação de várias que a prefeitura está realizando para mudar e melhorar o transporte coletivo urbano de Manaus”, disse César Tadeu, presidente do Sinetram.