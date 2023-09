Prefeitura anuncia processo seletivo para contratação de professores em Manaus

Manaus/AM - Em preparação ao ano letivo de 2024, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou, nesta segunda-feira (11), no Diário Oficial do Município (DOM) nº 5.666, caderno 1, o edital nº 009/2023, de Processo Seletivo Simplificado (PSS), para contratação de professor substituto e formação de cadastro reserva.

Serão 135 vagas para educação infantil, cem para professor de 1º ao 5º ano e outras 35 vagas destinadas aos professores de língua portuguesa. As inscrições são a partir das 15h, do dia 18/9, até as 15h do dia 20/9, somente no endereço eletrônico http://servicossemed.manaus.am.gov.br/psssemed/, no qual consta o formulário on-line, que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato.

O chefe da Divisão de Pessoal, Thiago Correia, explica que esses professores entrarão na rede municipal de ensino no próximo ano letivo, visando iniciar com todas as turmas com professores em sala de aula.

“Esse edital vem com a proposta de fazer um PSS para especialidade do primeiro ao quinto, educação infantil e de língua portuguesa. A Semed está se organizando para que esse processo ocorra para 2024. Posteriormente, iremos fazer as chamadas e as publicações”, completou Thiago.

Todo processo de inscrição será de forma digital, como aponta a gerente da Comissão de Investidura da Semed, Elisângela Bastos. “Toda a documentação, que deverá ser enviada via upload no sistema de inscrição, está descrita no diário oficial. O candidato tem que se atentar aos prazos. A comissão do PSS vai se reunir e fazer a avaliação curricular de todos os candidatos e aí seguir todo o processo”, reforça Elisângela.