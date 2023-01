Prefeitura anuncia construção do 'Viaduto Rei Pelé' em Manaus

Uma parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus, o valor inicial da obra é orçado em R$ 82 milhões e com previsão de entrega em 18 meses.

Manaus/AM - A ordem de serviço para o início das obras do complexo viário da bola do Produtor, Zona Leste, que será chamada “Viaduto Rei Pelé”, foi assinada nesta terça-feira (3), e os trabalhos vão começar, nesta quarta-feira (4).

