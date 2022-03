Prefeitura anuncia construção de 3 novas unidades de saúde em Manaus

A comunidade será a primeira a receber a unidade com serviços de assistência específica às comunidades indígenas. No local, residem aproximadamente 4,5 mil pessoas de 35 etnias.

As unidades serão construídas no bairro Petrópolis, zona Sul, no Parque Mosaico, zona Oeste, e no Tarumã-Açu (Parque das Tribos), também na zona Oeste.

