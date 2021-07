Prefeitura alerta população para evitar golpes da casa própria em Manaus

É importante que as pessoas fiquem atentas a possíveis golpes, cada vez mais comuns. Criminosos costumam fazer anúncios em sites de compra e venda na Internet e alguns oferecem uma “pseudo” venda de apartamentos do programa. Os imóveis financiados pela Caixa Econômica não podem ser vendidos, alugados ou negociados.

A Prefeitura de Manaus alerta a população e beneficiários do programa habitacional de interesse social sobre suspeitos de estelionato que estão fazendo cadastro para habitação. Outra situação irregular em investigação são anúncios em plataformas de vendas de possíveis apartamentos do projeto com recursos do “Casa Verde e Amarela”, antigo “Minha Casa, Minha Vida”.

