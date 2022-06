Prefeitura abre seleção para bolsas remanescentes de Pós-Graduação e Idioma

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus abre nesta segunda-feira (27), às 10h, o remanejamento de bolsas de estudo que ainda estão disponíveis. O prazo termina às 14h do dia (1).

Os candidatos deverão acessar o link https://bit.ly/remanejamentobolsa e, usando dados de login e senha, os mesmos utilizados na inscrição, seguir as orientações para os procedimentos. O remanejamento é uma oportunidade para que candidatos da lista de reserva participem desta última etapa da seleção.



Bolsas



Os editais dos processos seletivos para os Programas Bolsa Idiomas 2022/2 e Bolsa Pós-Graduação 2022 disponibilizaram, juntos, 61.621 bolsas de estudos em instituições particulares de ensino, para a população de baixa renda, com descontos de 50%, 75% e 100%.



Foram 39.403 oportunidades para pós-graduação, com 1.967 para Pessoas com Deficiência (PcD), sendo 797 com desconto de 100%; 3.436 bolsas com 75% de abatimento; e 35.170 com pagamento de 50% do valor da mensalidade.



Para o Programa de Idiomas, foram oferecidas 22.218 bolsas, das quais 1.113 para Pessoas com Deficiência (PcD), entre 46 integrais (100%); 2.165 com 75% de desconto; e 20.007 com 50% de redução.



Participam do PBI, 15 instituições e cursos de idiomas, na modalidade voluntária, ou seja, sem isenção de tributos municipais, com a opção de sete línguas estrangeiras: inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, japonês e mandarim. O PBPG tem 11 IESs credenciadas para a oferta de bolsas.