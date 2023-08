Prefeitura abre inscrições para o curso de marketing para startups em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus em parceria com a empresa Hattori Tech, abre, nesta quarta-feira (9), 80 inscrições gratuitas para o curso “Arrase na estratégia: O poder do marketing para startups”. A aula vai acontecer no Casarão da Inovação Cassina, no dia 14 de agosto, das 19h às 22h.

Os interessados nas vagas devem se inscrever a partir do link http://bitly.ws/Rs5S, até as 23h59 de hoje. O objetivo é capacitar empreendedores e profissionais envolvidos em startups com as habilidades e conhecimentos necessários para promover seus produtos ou serviços de maneira eficaz e estratégica no mercado.

Com metodologia adaptada para linguagem empreendedora, o curso vai ministrar conteúdos, como identificação do público-alvo e suas necessidades; estratégias de branding para criar uma identidade marcante; técnicas de marketing digital para alcançar o público de maneira eficiente; e otimização de conversão e análise de métricas para melhorar continuamente.



O curso é voltado para empreendedores, microempreendedores (MEIs), startups e a quem desejar aprender mais sobre conteúdos pragmáticos acerca do empreendedorismo.