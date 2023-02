Prefeitura abre inscrições para cursos de Libras e Inglês em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu as inscrições para os cursos do primeiro semestre de 2023 do Programa Ampliando Horizonte (PAH). Vão ser disponibilizadas até esta terça-feira, 7/2, 50 vagas, sendo 25 para Língua Brasileira de Sinais (Libras) e outras 25 para inglês. A capacitação é gratuita e voltada aos servidores e seus filhos, com idade entre 11 e 15 anos.

A turma de inglês é destinada para filhos de servidores e a inscrição é feita no site: https://doity.com.br/matricula-1-semestre-de-2023--pah-juniors. Já o curso de Libras é direcionado aos servidores da Semed. Os interessados devem entrar no link https://doity.com.br/matricula-1-semestre-de-2023-libras-turma-2 , e efetuar a matrícula.

De acordo com a coordenadora do PAH, Suellen Barros, as aulas são presenciais e remotas. “As aulas para a turma de inglês serão transmitidas pela plataforma Zoom, na segunda e quarta, das 15h às 17h. Já o curso de Libras, é presencial, às segundas e quartas, das 18h45 às 20h35, na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) “, explicou.

Os documentos necessários para se matricular são: RG/ CNH ou certidão de nascimento, contracheque do servidor e foto para documento. A DDPM fica na avenida Maceió, nº 263, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul. A aula da turma de inglês começa no dia 13/2 e a de libras, no próximo dia 14.

Programa

O PAH é um curso de Idiomas da Semed, que visa oferecer aulas de língua inglesa, espanhola e Libras, gratuitamente, aos servidores, filhos de servidores e cônjuges, oportunizando a valorização e a qualificação profissional de funcionários e dependentes.

O curso iniciou em 2010 e já formou mais de 700 alunos em língua inglesa e espanhola. Entre os resultados significativos dentro da secretaria está a admissão dos alunos certificados pelo PAH em mestrados e doutorados, após testes de proficiências realizados em outras instituições.

Uma novidade deste ano foi a inclusão do Projeto para Chiquitos, buscando oferecer aulas remotas de espanhol para os filhos de servidores da secretaria.