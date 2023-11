Prefeitura abre 100 vagas para treinamento gratuito sobre vendas em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus vai promover um treinamento de vendas gratuito nesta quinta-feira (16), das 19h às 20h, no formato online. As inscrições para o evento, chamado “Funil de Vendas no RD Station CRM: Capturando e Retendo Clientes", já estão abertas e podem ser realizadas pelo link https://bitly.ws/32hED.

São cem vagas disponíveis, no curso que vai abordar tópicos relacionados ao gerenciamento de clientes em todas as etapas do funil de vendas, usando a plataforma RD Station CRM, que tem como objetivo ajudar empresas a gerenciar e aprimorar seus relacionamentos com os clientes ao longo de todo o ciclo de vida, desde a aquisição de leads (potenciais consumidores) até a retenção de clientes existentes.

“Cursos que ensinam técnicas avançadas de gestão de clientes têm o potencial de impactar positivamente a sociedade, promovendo o crescimento econômico, a inovação, a competitividade e uma melhor experiência para os consumidores”, explicou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

O RD Station CRM é uma ferramenta completa que visa otimizar os processos de vendas, melhorar a eficiência das equipes e fornecer insights valiosos para aprimorar a gestão de relacionamento com o cliente.