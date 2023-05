Prefeito sanciona lei que cria Plano Municipal de Cultura em Manaus

As principais atrações do evento foram os cantores Uendel Pinheiro e Wanderley Andrade.

O Plano Municipal de Cultura é um dos compromissos de campanha do prefeito David Almeida e a peça que faltava para completar o chamado “CPF” da Cultura, sigla que significa: Conselho, Plano e Fundo, representando as instâncias básicas que integram o Sistema Municipal de Cultura, um modelo de gestão apresentado pelo Sistema Nacional de Cultura.

A cerimônia de assinatura da lei aconteceu no palco Murilo Rayol, localizado no Casa de Praia Zezinho Corrêa, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital.

