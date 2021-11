Prefeito de Manaus vai decidir futuro do Réveillon até o dia 12 de dezembro

A decisão sobre a realização ou cancelamento do Réveillon "Virada da Esperança 2022", deve sair entre os próximos dias 10 e 12 de dezembro. “Nós já temos a contratação de um evento para o Réveillon, mas estamos analisando a possibilidade da liberação ou não do Réveillon e também do Carnaval na nossa cidade”, disse em coletiva de imprensa em Brasília.

Manaus/AM- O prefeito de Manaus, David Almeida, informou nesta segunda-feira (29), que analisa a liberação das festas de fim de ano e também do carnaval, junto a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com base em dados estatísticos e de contágio da nova variante Ômicron.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.