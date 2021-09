Prefeito de Manaus e Queiroga assinam portaria para ampliar Saúde em comunidades

Manaus/AM - O prefeito David Almeida e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinaram, neste sábado (11), três portarias que possibilitam o fortalecimento da atenção básica de saúde nas comunidades ribeirinhas e rurais atendidas pela Prefeitura de Manaus, por meio das Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSFs).

A iniciativa aconteceu na comunidade ribeirinha Bela Vista do Jaraqui e contou com a presença do secretário nacional da Atenção Básica, Rafael Câmara, e da secretaria municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Durante a visita à comunidade, o chefe do Executivo municipal apresentou ao ministro Marcelo Queiroga as instalações da UBSF Dr. Antônio Levino, que realiza atendimento básico de modo itinerante nas calhas dos rios Negro e Amazonas.

Cerca de 24 mil pessoas e 6,3 mil famílias, moradoras de áreas dispersas, terrestres e ribeirinhas, estão cadastradas e recebem assistência da Semsa, por meio das unidades de saúde tradicionais (terrestres e ribeirinhas) e fluviais, além de contarem com o Serviço Móvel de Urgência (Samu 192).

David Almeida ressaltou que a presença do ministro da Saúde no coração da Amazônia só reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus em levar os serviços públicos municipais a todas as zonas, ajudando a transformar a realidade da capital amazonense.

Referência

De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, os serviços oferecidos pelas UBSFs devem ser referência e apresentados ao mundo. Para ele, a qualidade do serviço só comprova a força que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem no combate aos problemas enfrentados pelos Estados brasileiros.

Termos

Durante o encontro, foram assinadas três portarias que credenciam municípios a receberem incentivos financeiros federais de custeio para a UBSF e incorporação de componentes adicionais; credencia municípios para transferência de incentivos financeiros referentes às equipes de Saúde da Família Ribeirinha, à unidade de apoio ribeirinha e embarcações de pequeno porte; e o fortalecimentos de ações de cadastramento e qualificação do processo de assistência aos adolescentes no âmbito da Atenção Básica.