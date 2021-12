Prefeito de Manaus decidirá sobre Carnaval após o Réveillon

Manaus/AM - A decisão sobre a realização do Carnaval em Manaus será tomada após o Réveillon, até o dia 14 de janeiro de 2022, com base em dados epidemiológicos sobre o novo coronavírus e síndromes gripais fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A informação foi divulgada pelo prefeito de Manaus, David Almeida, nesta terça-feira (14), em coletiva de imprensa realizada em Brasília, no Distrito Federal.

“O repasse às escolas de samba está suspenso momentaneamente. Nós não estamos cancelando o Carnaval ainda. Estamos aguardando os dados da Semsa em relação ao aumento ou não dos casos de Covid-19 e síndromes gripais”, declarou.

“As ameaças relacionadas ao novo coronavírus e as síndromes gripais acenderam o alerta no nosso sistema da saúde e fizeram com que tomássemos essa decisão de cancelar o repasse. A prioridade é proteger a população da cidade de Manaus”, afirmou.