Prefeito de Manaus critica Bolsonaro e quer ministros fora

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, voltou a criticar nesta segunda-feira, (9), a postura do governo federal nas áreas de Meio Ambiente e Relações Internacionais. Virgílio, que parabenizou, por meio de suas redes sociais, o novo presidente eleito dos Estados Unidos da América, Joe Biden, poucas horas depois do anúncio de sua vitória, também disse não compreender o motivo do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ainda não ter emitido mensagem oficial ao democrata americano.

“É impróprio, é ingênuo o presidente Bolsonaro insistir na lealdade ao derrotado Donald Trump. Deveria reconhecer a vitória de Biden e demitir o ministro das Relações Exteriores”, disse o prefeito Arthur Virgílio, referindo-se ao ministro Ernesto Araújo.

Arthur também sugeriu a demissão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, alegando que ele exerce administração desastrosa frente à pasta que deveria preservar o meio ambiente e não atacar quem o defende. O prefeito reforçou, ainda, que a vitória de Biden é uma oportunidade para o governo Bolsonaro mudar a maneira de governar sobre as questões ambientais.

“Além do ministro de Relações Exteriores, ele [Bolsonaro] deveria também demitir o ministro de Meio Ambiente [Ricardo Salles]. Este é o momento de oportunidade para o governo Bolsonaro mudar a desastrosa política ambiental e compreender que a maior garantia para a soberania nacional sobre a Amazônia é o governo exercitar uma governança de excelência”, disse Virgílio.

O prefeito de Manaus, logo após a vitória de Biden sobre Donald Trump, declarou que tinha sido uma vitória da democracia sobre o autoritarismo e do bom senso contra a demência. “É uma vitória que prenuncia, enfim, muitas mudanças em muitos países, pela própria influência que os Estados Unidos da América exercem sobre o mundo, inclusive no Brasil”, finalizou Arthur Virgílio.