Prefeito David Almeida pretende construir ciclovia na Ponta Negra em Manaus

A reunião ocorreu na sede do Comando Militar da Amazônia (CMA). Na ocasião, David Almeida informou que busca uma parceria com o Exército. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, também participou da reunião.

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, se reuniu na manhã desta segunda-feira (23) com o general do Exército Estevam Cals Teophilo Gaspar de Oliveira para tratar sobre a construção de uma ciclovia ao longo da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

