Prefeito assina nomeação de quase 600 aprovados no concurso da Semed em Manaus

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta terça-feira (11), a nomeação de 566 aprovados presentes no cadastro reserva do concurso 001/2017, realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). Com a ação, ocorrida no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro, a atual gestão municipal totalizou 2.274 nomeações em menos de dois anos, zerando a lista de aprovados reservas, na busca de qualificar e colocar a educação básica de Manaus entre as melhores do país.

Realizado em 2017, o concurso da Semed ofertou 400 vagas para novos servidores. Porém, vendo a necessidade de ampliar o quadro de funcionários da pasta, o prefeito David Almeida iniciou, em 2021, o processo de chamamento dos aprovados que estavam no cadastro reserva.

No ano passado, foram nomeados 545 servidores, por meio dos processos de nomeações 27ª e 30ª. Já em 2022, até a última semana, foram convocados 1.163 servidores, por meio dos processos de nomeação 31ª e 35ª.

A titular da Semed, Dulce Almeida, fez questão de destacar o olhar diferenciado que a atual gestão municipal tem com os servidores da Educação.