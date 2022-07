Prefeito assina 250 progressões de profissionais da rede municipal de ensino

A publicação dos atos acontece ainda nesta segunda-feira, no Diário Oficial do Município (DOM), e o pagamento será feito a partir deste mês. Para os servidores com direito a valor retroativo, será publicada uma folha especial, prevista para o fim do mês com o valor devido.

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta segunda-feira (18), mais 250 progressões da rede municipal de ensino, totalizando 826 neste ano. A ação faz parte do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed), no Plano de Valorização dos Profissionais da Educação.

