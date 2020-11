Prefeito Arthur Virgílio diz que 'Manaus terá grande legado de obras’

Manaus/AM - A exemplo do que fez no primeiro turno das eleições municipais e da agenda intensa de vistoria a obras, após votar, o prefeito Arthur Virgílio Neto fiscalizou os avanços de melhorias para as áreas de mobilidade, saúde, educação e outras. “Manaus terá um importante legado de obras para os próximos anos”, disse o chefe do Executivo Municipal sobre três centros integrados de educação, creches e uma clínica da família que serão entregues até o final do ano, além dos Terminais de Integração 1 e 6.

“Teremos uma intensa agenda de inaugurações em dezembro, entregando obras úteis para a cidade e que vão garantir a melhoria na qualidade de vida para muitas pessoas. Faço, como sempre fiz, questão de visitá-las, quase que diariamente, para me certificar que estão avançando no prazo e que possuem a qualidade do nosso governo, que deixará ao meu sucessor uma gestão com as contas em dia, com uma previdência superavitária e com grandes avanços nas áreas essenciais como saúde, educação e mobilidade”, destacou Arthur, acompanhado da presidente da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Após exercer seu papel de cidadão, votando no 2º turno das Eleições Municipais 2020 em uma escola do centro de Manaus, junto com a primeira-dama, o prefeito conferiu o andamento das obras dos Terminais de Integração 1 e 6, que estão com 50% e 90% de execução dos trabalhos, respectivamente.

Duas das principais obras de mobilidade urbana da cidade, os dois terminais integrarão a população por meio de estruturas modernas e que levarão comodidade para os usuários do transporte coletivo. Os dois espaços abrirão portas para que, nos próximos anos, novos modais do transporte coletivo possam ser implementados.

O Terminal 6, localizado no Lago Azul, zona Norte, está com 90% da obra concluída e encontra-se na fase de acabamentos. O novo terminal resolverá um problema de deslocamento enfrentado por quem mora na região. “É um obra magnífica, uma obra forte. Ela é muito necessária para o funcionamento do sistema de transporte coletivo. Antes a população dessa área precisava ir para o Terminal 3, na Cidade Nova, com muito sacrifício, e então ir para o Centro. Agora, com o Terminal 6, eles irão direto para o centro da cidade”, destacou o prefeito.

Com 50% da obra executada, o Terminal 1, na Constantino Nery, contará com duas plataformas, a Norte e a Sul. Atualmente, os trabalhos estão na finalização de concretagem da laje. Até o final do ano, o novo terminal será entregue à população. “Era um sonho meu, desde 2013, entregar o T1 com a cara da Manaus bonita que nós amamos e construímos, não com a cara de uma Manaus desleixada que nós encontramos. Foi um desafio muito grande fazer essa obra. Mas vamos entregar à população um terminal moderno e que a população merece”, destacou.