Prefeito anuncia novas datas para o 'Sou Manaus' em 2024

Manaus/AM - O 'Sou Manaus Passo a Paço' do ano que vem será realizado no final do mês de julho para aproveitar o alto nível das águas do rio Negro, além disso contará com três atrações do mesmo nível do DJ francês David Guetta, anunciou o Prefeito de Manaus David Almeida, nesta quinta-feira (07), no último dia do festival deste ano.

“A execução do plano foi exitosa e vou deixar um spoiller para a população já para o ano que vem. A população da cidade de Manaus merece os grandes eventos. Nós estamos prospectando coisas bem melhores como, por exemplo, essa noite gospel ficará restrita a um grande palco e nós teremos três grandes atrações de nível nacional e internacional como David Guetta sempre para que possamos premiar e brindar o povo da cidade de Manaus com o que há de melhor em cultura, arte, entretenimento e gastronomia”, concluiu.

De acordo com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), nos dois primeiros dias, mais de 320 mil pessoas passaram pelo complexo de mais de 44 mil metros quadrados reservados para o #SouManaus 2023, no centro histórico.