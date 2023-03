Prefeito anuncia investimento de R$ 51 milhões para construção de mirante e largo em Manaus

Manaus/AM - O prefeito David Almeida, assinou, na manhã desta quinta-feira (9), a ordem de serviço para o início das primeiras intervenções do projeto “Nosso Centro”, do complexo mirante de São Vicente, que inclui o mirante Lúcia Almeida, o largo de São Vicente e o casarão Thiago de Mello.

A obra, orçada em R$ 51 milhões, será uma das principais opções de turismo e lazer da capital. "O investimento da prefeitura é da ordem de R$ 51 milhões, e eu acredito que, nos próximos 300 dias, nós estaremos entregando esse lugar maravilhoso, que vai se somar à arquitetura do Centro", afirmou Almeida.

O projeto arquitetônico foi desenvolvido pela equipe do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e dará a Manaus o primeiro prédio de reconversão de uso dentro do “Nosso Centro”, promovendo a reabilitação de um imóvel que, atualmente, se encontra sem uso e descaracterizado, às margens do rio Negro, tendo quatro andares (térreo e mais três).

O complexo, que vai modificar o território, é composto do mirante, que tem uma área total de 6,1 mil metros quadrados; do entorno do edifício, o largo, com 3,5 mil metros quadrados; e do casarão Thiago de Mello, com área total de 352,96 metros quadrados.