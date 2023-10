Prefeito anuncia auxílio para 6,8 mil ribeirinhos afetados pela seca em Manaus

A distribuição já inicia nesta segunda-feira, por meio de parceria com a concessionária Águas de Manaus. Além de mais de 95 mil litros de água, a empresa ainda fornecerá apoio técnico para fazer o abastecimento de água nos locais, com caminhões-pipa, transporte de galões e a presença de equipe para fazer controle de qualidade do líquido. A empresa também doará cestas básicas para as famílias.

Manaus/AM - O prefeito David Almeida (Avante) anunciou, nesta segunda-feira (2), o envio de auxílio para 6.800 ribeirinhos afetados pela seca do Rio Negro em Manaus. As comunidades vão receber água potável e cestas básicas.

