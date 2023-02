Prefeito abre trabalhos legislativos na CMM e diz que Manaus será cidade das grandes obras em 2023

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, apresentou, na manhã desta segunda-feira (6), um balanço das ações realizadas pela Prefeitura de Manaus em 2022 e o avanço de projetos estratégicos para 2023, durante a leitura da Mensagem Governamental Anual, que oficializa a abertura dos trabalhos da 18ª Legislatura, do biênio 2023-2024, da Câmara Municipal de Manaus (CMM).



Segundo o chefe do Executivo municipal, a Prefeitura de Manaus trabalha no planejamento de grandes obras para o ano de 2023, como a construção dos primeiros dois novos complexos viários que a cidade vai ganhar: o da bola do Produtor, que homenageará o Rei Pelé, na zona Leste; e o de Flores, na zona Centro-Sul, batizado de Prefeito José Fernandes. As obras são fruto da parceria com o governo do Estado.



“Nestes terceiro e quarto anos da nossa gestão, o que se prospecta é algo bem melhor, bem maior, porque 2023 é o ano das grandes obras na nossa cidade, demos a ordem de serviço em parceria com o governo na bola do Produtor, na avenida das Torres. Nós temos mais quatro grandes ordens de serviços para assinar, até março deste ano, serão grandes obras para que possamos destravar esse grande problema que nós temos de mobilidade, além de alargamento de avenidas, e de algumas estradas, para que possamos ter também uma melhor mobilidade urbana na cidade de Manaus”, disse Almeida.



O prefeito destacou ainda o avanço no programa “Asfalta Manaus”. Em quase dois anos, 1,7 mil vias foram totalmente recuperadas, garantindo mobilidade às famílias, acesso a ônibus, ambulâncias do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e coletores de lixo. Além disso, o prefeito destacou a continuidade do trabalho de drenagem realizado na cidade. Manaus, que sofre historicamente por suas tubulações antigas, ou com a falta delas em muitas áreas, teve mais de 9 mil quilômetros em redes de drenagem renovadas apenas em 2022.



Durante a leitura, o prefeito anunciou o lançamento do edital para o novo concurso da Guarda Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Pública e Social (Semseg), e para o concurso da Secretaria Municipal de Educação (Semed), ofertando mais vagas para professores, pedagogos e servidores administrativos.



Outro anúncio feito pelo chefe do Executivo municipal, foi o benefício para os empreendedores individuais, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), que vai incluir a troca de todos os maquinários e utensílios, a fim de melhorar as condições de trabalho nesses espaços públicos e impulsionar os negócios.



“Nós estamos olhando para todos nesta cidade. Ano passado, fizemos um programa em que melhoramos as condições dos empreendedores individuais na nossa cidade. Agora todos os empreendedores individuais que precisarem renovar seu maquinário, a prefeitura não vai financiar, a prefeitura vai doar um maquinário novo. Esta é uma grande ação de cunho social, vamos entrar no Zumbi, no Colônia Antônio Aleixo e melhorar as estruturas, inclusive dos feirantes”, afirmou Almeida.



O prefeito mencionou ainda, o avanço na Saúde Municipal, e que pelo quarto quadrimestre consecutivo, Manaus é conhecida como a capital brasileira com a melhor saúde pública na atenção primária do país.



“Hoje a cidade de Manaus, dentre todas as capitais do Brasil e dentre as cidades com 500 mil habitantes, é a melhor saúde básica do Brasil pelo quarto quadrimestre consecutivo. Nós temos os melhores indicadores do Brasil e estávamos precisando ampliar e vamos chamar mais 650 aprovados no concurso público”, assegurou o prefeito.