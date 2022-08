Prédio da Câmara Municipal de Manaus é evacuado após alerta de incêndio

Manaus/AM - Após soar o alerta de incêndio da Câmara Municipal de Manaus (CMM), os vereadores que estavam presentes no plenário precisaram deixar o local às pressas, na manhã desta segunda-feira (150. O prédio fica localizado no bairro Santo Antônio, zona Oeste e não há confirmação sobre as possíveis causas do alarme.

O vereador Rauzinho (PSD) falava sobre a Lei do Sucateiro quando foi interrompido pelo presidente da Casa, vereador Wallace Oliveira (Pros). “Senhoras e senhores vereadores, vamos ter de evacuar o plenário, pois estamos com alarme sonoro de incêndio”, disse.

Além de Wallace Oliveira, estavam presentes a vereadora Glória Carrate, Marcel Alexandre, Yoamara Lins, Carpê Andrade, Mitoso, Raiff Matos, Peixoto, Amom Mandel e outros.

A sessão acabou sendo interrompida por cerca de 13 minutos. Durante a transmissão da sessão na internet, ao retornar o vereador Rauzinho seguiu seu pronunciamento sem entrar em detalhes sobre o ocorrido.

O detector de fumaça foi acionado devido à realização de manutenção no forro na sala de Divisão da Diretoria do Legislativo, localizado no 2ª Pavimento, que produziu acidentalmente uma faísca.

Em abril deste ano, um princípio de incêndio causado por um curto circuito no aparelho de ar condicionado da copa da CMM também paralisou parcialmente as atividades da Casa. Ninguém ficou ferido e os bombeiros controlaram o incêndio.