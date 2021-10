Preços dos combustíveis disparam nos postos de Manaus; Confira novos valores

A alta do câmbio também teria se somado à decisão. A gasolina, por exemplo, teve reajuste de 73% desde que os reajustes sucessivos começaram no Brasil.

Esse é o 10° reajuste feito só este ano em todo o Brasil e segundo a Petrobras, é motivado pela alta do preço do barril no mercado internacional.

Manaus/AM - Quem acordou cedo para ir trabalhar e precisou parar para abastecer o veículo foi surpreendido com o aumento considerável no preço dos combustíveis nos postos da cidade nesta quinta-feira (28).

