Praia da Ponta Negra estará aberta neste feriado

A programação do “Natal das Águas” também inclui iluminação de vias, viadutos, passagens de nível, ônibus e caminhões de coleta de resíduos, além de uma balsa com presépio que percorrerá as comunidades rurais de Manaus.

Os frequentadores agora podem curtir o clima natalino no espaço, após a inauguração da tradicional árvore de Natal do complexo na zona Oeste.

Manaus/AM - Cenário natural de belezas às margens do rio Negro, o Complexo Turístico Ponta Negra estará funcionando neste feriado de quarta-feira (8), com acesso à praia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.