Postos do Sine Manaus sofrem alteração no atendimento

Manaus/AM - O Sine Manaus, informa que os atendimentos nos três postos do Sine Manaus sofrerão alteração a partir desta segunda-feira (17). A mudança ocorre devido a instituição do Decreto nº 5.228/2022, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), no dia (14).

Os atendimentos do posto da galeria Espírito Santo, no Centro, estarão suspensos durante 15 dias. Os postos da avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul; e shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte, funcionarão normalmente, porém os atendimentos presenciais só vão ocorrer se forem agendados através do “Minha Agenda Virtual”, no site https://www.manaus.am.gov.br/sine-manaus/.

“Além do agendamento, estamos com uma oferta no número de empregos muito grande, por isso, vamos disponibilizar também quatro números de WhatsApp para atendimento das vagas. Sendo assim, o candidato entra em contato, faz a seleção enviando toda a documentação. Caso esteja tudo certo, ele será agendado para vir até o Sine apenas pegar a carta de encaminhamento”, ressaltou o titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Júnior.

Os números que o candidato pode ter um suporte durante o atendimento são: Sine Constantino Nery (92) 98842-204 e (92) 98842-4721; (92). Para Sine Phelippe Daou são: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107.

Decreto Nº 5.228/2022

O prefeito de Manaus, David Almeida, instituiu para os próximos 15 dias o regime de teletrabalho para servidores com idade igual ou superior a 60 anos e os portadores de comorbidades. O decreto n° 5.228/2022, que estabelece o teletrabalho foi publicado na edição n° 5.263, do Diário Oficial do Município (DOM), da última sexta-feira, 14/1, e leva em consideração o aumento de casos de síndromes gripais e infecções pela variante Ômicron na capital.