Postos de vacinação têm movimentação intensa neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Alguns pontos de vacinação de Manaus, que recebem neste sábado (14) adolescentes de 16 e 17 anos tiveram registros de aglomerações pontuais. No entanto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a vacinação acontece de forma tranquila.

A justificativa da Semsa para a quantidade de pessoas que compareceram nos postos é por conta de que cada adolescente deve comparecer com um pai ou responsável. “Mas eu peço que os responsáveis vejam no Filômetro, que é a plataforma online para saber sobre as filas dos postos, como está o movimento”, disse a titular da Semsa, Shádia Fraxe.

Entre os pontos de vacinação com lentidão, estão o Studio 5, Sambódromo e o Sesi. O prefeito David Almeida falou ao Portal do Holanda que as pessoas busquem outros pontos de vacinação. “Estamos com 50 postos em Manaus. Alguns registram movimento mais intenso, mas no site da Semsa é possível encontrar outros postos”, disse.

Postos e documentos necessários

Os 50 pontos de vacinação vão atender toda a população vacinável com primeira e segunda doses, funcionando das 9h às 17h.

Quem tem acima de 18 anos e vai tomar a primeira dose, deve apresentar um documento de identidade original, com foto, CPF e um comprovante de residência, com cópia. Para a segunda dose, o documento de identidade, CPF e o cartão de vacinação.

Os adolescentes devem ir acompanhados dos pais ou de uma pessoa maior de 18 anos, levando um documento original com foto e, caso não sejam pais, assinando uma declaração no verso do comprovante de residência.

Também é obrigatório apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS) e um comprovante de residência (com cópia). O adolescente que não tenha o CPF nem o Cartão SUS pode solicitar a emissão deste último na própria UBS.