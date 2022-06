Postos de vacinação contra covid são ampliados para público infantil em Manaus

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra a Covid-19 voltada para crianças de 5 a 11 anos será ampliada nesta semana.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, a Semsa irá disponibilizar a vacinação contra a Covid em 55 pontos, sendo 27 apenas para o público com 12 anos ou mais, 26 locais para todas as pessoas com 5 anos ou mais, e uma unidade exclusiva para vacinação infantil. É preciso apresentar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, e cartão de vacina.



Todos os endereços, horários e públicos atendidos podem ser conferidos no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais da secretaria: @semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook.

Djalma informa que em média, 15 unidades eram referência para a vacinação infantil contra a doença, em dias úteis, mas a secretaria está reordenando os pontos da campanha para facilitar o acesso à população.