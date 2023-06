Postos de combustíveis em Manaus passam por fiscalização

Manaus/AM - Foi realizada nesta quinta-feira (1), uma Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), para fiscalizar postos de combustíveis em relação a irregularidades na venda de combustível e qualidade do produto oferecido à população. A ação visitou 11 empreendimentos na zona centro-sul, leste e norte de Manaus. Dois desses locais foram notificados.

A ação foi realizada a partir de uma demanda do Instituto Estadual de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), e foi planejada pela Secretaria Executiva de Gestão e Planejamento Integrado (Seagi). A CIF verificou a qualidade do combustível e a quantidade adequada utilizada na fórmula para evitar prejuízos ao consumidor.

De acordo com o agente metrológico do Ipem, Ricardo Farrache, o objetivo é verificar se a população está tendo prejuízo nestes estabelecimentos. O agente fiscalizador da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Herculano Wilkens destacou que foi realizado um teste de qualidade dos combustíveis, comum, aditivado além do etanol e diesel comercializados nos postos de Manaus e explicou o procedimento realizado na verificação.

“Nós fizemos o teste de qualidade e quantidade, para verificar como está a gasolina comum e aditivada, etanol hidratado além do diesel S10 e S500, que são os combustíveis comercializados nos postos de Manaus. Nós colocamos 50ML de combustível dentro de uma proveta, junto com 50% de água e é retirado o etanol dela, a partir desse procedimento verificamos quanto de gasolina realmente tem na solução”, explicou Wilkens.