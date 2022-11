Posto de combustível é flagrado com 'gato' de energia e caso vai parar na polícia em Manaus

Manaus/AM - Um posto de combustíveis localizado no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus, foi flagrado com um “gato” de energia por equipe da concessionária Amazonas Energia, na última terça-feira (1). O desvio de energia era feito antes da medição, que estava derivando do ramal de entrada de um transformador trifásico.

Durante a abordagem, foram realizados os procedimentos de inspeção técnica, com a identificação da irregularidade que foi encontrada no local: desvio de três fases, derivando do ramal de entrada debaixo do piso da subestação.

O posto de combustíveis ficou regularizada de forma imediata com a retirada do desvio, pela equipe da Amazonas Energia, sendo realizada a abertura de um Boletim de Ocorrência para comunicar o crime de furto de energia que será apurado pelo 12º DIP.