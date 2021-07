Poste desaba sobre carro durante acidente em Manaus

Apesar do impacto e da proporção dos danos, o homem sofreu apenas ferimentos leves. Todavia, os reflexos no trânsito perduraram e um desvio teve que ser feito, já que o poste ficou atravessado de um lado a outro na pista.

Manaus/AM - A chuva que caiu em várias partes de Manaus na manhã deste domingo (11), fez com que um motorista perdesse o controle do veículo e colidisse com um poste na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.