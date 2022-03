Poste de energia vai parar dentro de igarapé após calçada ceder em Manaus; vídeo

Manaus/AM - Um poste de energia caiu dentro de um igarapé nesta quarta-feira (16), após a calçada ceder na Avenida Senador Raimundo Parente, que dá acesso a Avenida Torquato Tapajós, em Manaus.

Poste cai dentro de igarapé em Manaus



Créditos: Trânsito Manaus — Portal do Holanda (@portaldoholanda) March 16, 2022

Um vídeo mostra que um pedaço de uma calçada cedeu na beira da pista. Com isso, o poste de energia caiu dentro do igarapé com forte corrente de água. A estrutura ficou presa em pé, ficando equilibrada pelos fios de energia.

Agentes de trânsito foram acionados. De acordo com a Amazonas Energia, equipes foram reforçadas e estão no local dando apoio no caso.