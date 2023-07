Por conta da Festa do Cupuaçu, fiscalização será reforçada na Rodoviária de Manaus

Manaus/AM - A Agência Reguladora do Transporte Intermunicipal do Amazonas (Arsepam) vai reforçar a fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros neste final de semana, a partir deste sábado ( 29), por conta da realização da Festa do Cupuaçu, que ocorre em Presidente Figueiredo, a 117 km de Manaus.

A fiscalização será feita no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim (Rodoviária de Manaus), nas barreiras estaduais de fiscalização, nas saídas da capital, e na BR-174, rodovia que liga Manaus com Presidente Figueiredo.

A Arsepam vai verificar as condições dos ônibus, como a documentação, o estado de conservação e a segurança dos veículos. Os fiscais também vão orientar os passageiros sobre seus direitos e deveres.

“Estamos fazendo a ação para assegurar que todos os passageiros tenham uma viagem com segurança, tranquila, e que possam desfrutar da melhor maneira possível da festa em Presidente Figueiredo. Hoje, na Barreira Estadual de Fiscalização, vamos prolongar as atividades da Agência Reguladora para até as 21h, pois há algumas viagens para o município. Nas barreiras de fiscalização, nós contamos com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran)”, disse o diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior.

Ouvidoria

A população pode realizar denúncias e sanar dúvidas em relação aos serviços de transportes intermunicipais, por meio da Ouvidoria da Arsepam que conta com atendimento 24 horas no número telefônico (92) 98408-1799 (com WhatsApp); e de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, pelo 0800 280 8585.

De forma presencial, o órgão atende das 8h às 14h na Rodoviária de Manaus; e de modo digital pelo sistema Fala.BR (plataforma de acesso à informação); e-mail ([email protected]); Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC); e pelas redes sociais no @arsepamamazonas (Instagram, Facebook e X).