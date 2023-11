População pode se vacinar contra Covid-19 em 9 pontos neste sábado em Manaus; confira

O usuário pode verificar sua situação vacinal e as doses a receber, na plataforma on-line Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), clicando na opção “Consultar minhas doses” e em seguida, digitando o número do CPF.

Para receber o imunobiológico, a população deve ir a uma das nove unidades de saúde em funcionamento e apresentar documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS. As crianças devem estar acompanhadas dos pais ou dos responsáveis para receber o imunizante.

As unidades estão localizadas em pontos estratégicos da capital, com o objetivo de proporcionar aos usuários, que não dispõem de tempo para se vacinar durante a semana, a oportunidade de iniciar o reforço e a proteção vacinal contra o vírus causador da Covid-19.

