Ponta Negra terá programação especial para crianças autistas neste domingo

Além da caminhada, a ação vai contar com atrações, brincadeiras e outras atividades lúdicas voltadas para as crianças autistas.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), promove, neste domingo (17), na Ponta Negra, zona Oeste, a Caminhada Azul, encerrando a programação do mês de abril alusiva ao Dia de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 deste mês.

