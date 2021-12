Ponta Negra estará aberta para banhistas; Saiba como será no Natal e Ano Novo

Manaus/AM- O Complexo Turístico Ponta Negra, localizado na zona Oeste, vai funcionar no Natal e Ano Novo com horários especiais. A tradicional festa de réveillon na praia do complexo e a queima de fotos foram canceladas este ano em razão da pandemia. A comissão que coordena a gestão do parque montou estrutura para receber os frequentadores nas datas, sendo que na véspera de Natal, dia 24, o funcionamento do calçadão vai até 20h, e na véspera da virada do ano, 31, ficará até 22h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2022 o calçadão ficará liberado até às 23h, como nos dias normais. Em todos os dias a praia estará aberta no horário de 9h às 17h (para banho no rio) e será fechada às 18h. Em razão das medidas de proteção contra a pandemia, a praia e o acesso ao banho estavam interditados aos finais de semana e feriados, funcionando de segunda-feira a sábado. Agora o complexo voltou a funcionar de segunda a domingo, de 9h às 17h (para banho no rio). A flexibilização de medidas restritivas permitiu o acesso à praia do complexo de segunda a sexta-feira, de 6h às 17h. Não apenas os frequentadores devem respeitar as marcações feitas pelos salva-vidas do Corpo de Bombeiros, mantendo sua segurança, mas também os proprietários de embarcações.

