Polo Industrial de Manaus fatura R$ 72 bilhões e emprega 107,8 mil pessoas em maio

Manaus/AM - O Polo Industrial de Manaus (PIM) faturou R$ 72,03 bilhões nos primeiros cinco meses de 2023, o que representa um aumento de 1,96% em relação ao mesmo período do ano passado. Em dólar, o faturamento do PIM atingiu US$ 14.13 bilhões e registrou queda de 1,22% ante igual período do ano passado (US$ 14.31 bilhões).

As exportações do PIM totalizaram US$ 243,93 milhões, o que representa um aumento de 11,82%. Em maio, as fábricas do PIM empregaram 107.813 pessoas, o que é um aumento de 1,77% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Os segmentos que mais impulsionaram o desempenho do PIM nos primeiros cinco meses de 2023 foram o eletroeletrotécnico, com faturamento de R$ 13,31 bilhões e crescimento de 12,43%; o de duas rodas, com faturamento de R$ 12,98 bilhões e crescimento de 28%; e o químico, com faturamento de R$ 7,60 bilhões e crescimento de 10,35%. Outro segmento que também obteve destaque no período foi o mecânico, com faturamento de R$ 3,29 bilhões e aumento de 4,36%.

Os principais produtos fabricados pelo PIM entre janeiro e maio de 2023 foram:

- Motocicletas, motonetas e ciclomotos (697.352 unidades fabricadas e aumento de 21,44%)

- Televisores com tela de LCD e OLED (5.373.096 unidades fabricadas e aumento de 37,15%)

- Condicionadores de ar do tipo split system (1.570.886 unidades fabricadas e aumento de 39,32%)

- Condicionadores de ar de janela ou de parede de corpo único (53.691 unidades fabricadas e aumento de 143,14%)

- Receptores de sinal de televisão (1.458.445 unidades fabricadas e aumento de 141,98%)

- Aparelhos de barbear (752.357 unidades fabricadas e aumento de 19,2%)