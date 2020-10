Policlínica oferece serviços de beleza e cuidado no Dia do Servidor

A Policlínica Codajás realizou, nesta quarta-feira (28), o “Embeleze Day”, uma ação voltada ao cuidado e bem-estar do servidor. Com o objetivo de valorizar e homenagear, 130 servidores participaram da atividade em alusão ao dia do Servidor Público, comemorado nesta quarta.

Higienização facial, spa das mãos (tratamento de hidratação e relaxamento), quick massagem e maquiagem foram oferecidas para os servidores no auditório da unidade.

De acordo com a servidora da Gerência Administrativa e Financeira, Gessiane Martins, o momento trouxe bem-estar, relaxamento e cuidado aos funcionários. Para ela, a ação veio como uma forma de valorizar o servidor que se dedica à saúde da população diariamente.



“É muito importante esse momento, por ser o dia do Servidor Público, ter esse acolhimento direcionado para a gente, tirar minutos do dia para cuidar um pouco da pele, fazer a massagem, isso é bem gratificante”, disse.

O diretor da Policlínica Codajás, Rainer Figueiredo, afirmou que o gesto singelo busca retribuir a dedicação dos profissionais.

“Essas ações são feitas para valorizar realmente esses funcionários que estão aqui, diariamente, se doando, se entregando para a população. E isso é muito importante, cuidar realmente dos nossos funcionários”, afirmou.