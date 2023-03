Policlínica oferece exames preventivos e de detecção de HPV gratuitos em Manaus

Manaus/AM - A Policlínica Codajás realiza hoje (10), a 5ª rodada de exames com coletas de colpocitologia oncótica (preventivos), genotipagem para Papiloma Vírus Humano (HPV) e flora microbiota vaginal, para homens trans, não binários, mulheres homoafetivas e bissexuais, no Ambulatório de Diversidade e Gêneros Sexual da Policlínica Codajás.

Os exames fazem parte da Pesquisa Transelus, uma parceria do Governo do Estado, por meio da SES-AM e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que visa detectar o número de pacientes com o vírus do HPV, para pesquisas internas e geração de futuras políticas públicas em saúde para a categoria.

Além da coleta de exames, também estarão disponíveis os testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C.