Policlínica Codajás inaugura setor de pré-Natal de Alto Risco em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realizou nesta segunda-feira (6), na Policlínica Codajás, a entrega do novo setor Pré-Natal de Alto Risco ampliado, dentro das instalações da unidade de saúde, que passará a atender 1.200 gestantes, ou seja, cinco vezes mais que o quantitativo do antigo espaço, que atendia cerca de 200 usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) mensalmente.

A unidade é especializada no atendimento de grávidas de alto risco, oferecendo um pré-natal diferenciado para as pacientes encaminhadas.

O antigo setor ofertava contava com dois obstetras e um enfermeiro, agora passará a contar com quatro obstetras, três enfermeiros, um especialista em ultrassonografia e um clinico geral, com 50 consultas semanalmente em cada especialidade, aumentando assim o número na oferta de atendimentos às grávidas do Amazonas.