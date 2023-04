Policiamento é reforçado em escolas de Manaus em dia de suspeita de ataque

Manaus/AM - A manhã desta quinta-feira (20) foi atípica em escolas públicas de Manaus com a presença de policiamento reforçado em meio à suspeita de ataque. As autoridades de todo o país reforçaram a segurança após uma onda de ataques em escolas e após boatos de que a violência pudesse se repetir hoje, data em que o Massacre Columbine completa 24 anos.

As Escolas Estaduais Professor Reinaldo Thompson, Professora Myrthes M Rodrigues e Aristóteles Comte de Alencar, localizadas no Coroado, estão com ronda de viatura da Polícia Militar, e a Escola Estadual Djalma da Cunha Batista, no Japiim, conta com a escolta de policiais.



Colégios particulares que contam com segurança privada, como Sesi, também estão com reforços. Alvo de ataque no dia 10 de abril, o Colégio Adventista de Manaus, também está com a segurança reforçada com a presença de uma viatura da PM na manhã de hoje.

Até o momento, tudo ocorre dentro da normalidade com os alunos e profissionais da escola em segurança. A maioria das escolas tem feito trabalhos educativos promovendo “Dia de Paz” para conscientizar os alunos.