Policiais militares que fizerem hora extra em Manaus já poderão receber gratificação

Manaus/AM- Policiais militares do Amazonas já podem usufruir do Serviço Extra Gratificado (SEG), que tem como finalidade potencializar a atividade policial em todas as zonas da cidade de Manaus. Inserido no programa Amazonas Mais Seguro, o serviço consiste na compra da hora de folga para que o policial militar da ativa desenvolva sua atividade fim.

Antes da criação do SEG, o serviço era a Gratificação de Trabalho Extra (GTE), por meio da qual cerca de 3,2 mil policiais executavam serviços mensais sem controle de horas e, na maioria das vezes, de forma desvirtuada de sua atividade fim.

Com a novidade, mais 600 militares passaram a atuar no policiamento 24 horas, em serviços estritamente operacionais, nas modalidades a pé, viaturas e especializada. Ou seja, aproximadamente 1,7 mil policiais militares realizam o policiamento ostensivo nas ruas, todos os dias, aumentando a sensação de segurança na população.



Gratificação – Os serviços são organizados com duração de 4, 6, 9 ou 12 horas. Por meio do aplicativo SISPMAM, desenvolvido pela própria Polícia Militar, o profissional se voluntaria para o serviço extra no dia, no turno e na unidade policial que desejar. O valor da hora extra é de R$ 40, e o limite é de 48 horas/mês.