Policiais foram arremessados de viatura da Rocam que capotou em Manaus

As vítimas foram socorridas por viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os policiais tiveram traumatismo craniano e escoriações pelo corpo.

De acordo com informações da polícia, as vítimas CB Thiago Costa, CB Macário e CB Philipe Abraão, derraparam com a viatura devido a forte chuva que acontecia no momento. O veículo caiu no barranco e capotou, arremessando os ocupantes para fora.

Manaus/AM - Os policiais envolvidos no capotamento de uma viatura da Rocam, nesta terça-feira (15), foram arremessados do veículo, na AM-010, em Manaus.

