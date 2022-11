Policiais ficam feridos após viatura da Rocam capotar durante acidente em Manaus

Manaus/AM - Policiais ficaram feridos após uma viatura da Rocam capotar durante um acidente nesta terça-feira (15), na AM-010, na zona Norte de Manaus.

Um vídeo feito por uma testemunha mostra três policiais caídos no chão sendo amparados por populares. A viatura aparece capotada no meio de uma via de terra.

PMs ficam feridos após viatura da Rocam capotar em Manaus pic.twitter.com/htNY0F2mv7 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 15, 2022

Até o momento não há informação sobre como o acidente aconteceu. As vítimas estavam com ferimentos, mas todas foram socorridas conscientes por uma viatura do Samu.