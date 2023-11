Polícia recupera 5 veículos roubados em Manaus

No Nova Cidade, policiais da 26ª Cicom recuperaram uma moto modelo CG 125 Fan, que estava com restrição de roubo. O condutor, de 45 anos, que estava sem a documentação do veículo foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manaus/AM - Ações das Forças de Segurança do Amazonas resultaram na recuperação de cinco veículos, em 24 horas, em Manaus. Os veículos recuperados foram localizados nos bairros Cidade de Deus, Monte das Oliveiras e Nova Cidade, na zona norte; Flores, zona centro-sul e Lírio do Vale, na zona oeste.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.